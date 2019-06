Loano. Ha ottenuto il consueto successo l’edizione 2019 della Notte Bianca di Loano, la manifestazione promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con Ascom e Dimensione Eventi.

Dal pomeriggio di ieri e fino a tarda notte, decine di migliaia di persone hanno raggiungo la città dei Doria per partecipare alle tante occasioni di intrattenimento che da sempre caratterizzano la lunga maratona di divertimento che da più di dieci anni saluta l’arrivo della stagione estiva. Come sempre, l’elemento portante della manifestazione sono stati gli esercizi commerciali ed i locali, che sono rimasti aperti fino a notte fonda ed hanno offerto originali punti di degustazione.

“Il momento clou – nota il sindaco di Loano Loano Luigi Pignocca – è stato certamente il grande concerto gratuito di Edoardo Bennato. Per quasi due ore la sua trascinante energia ha tenuto incollate al palco le quattromila persone che hanno raggiunto piazza Italia per vederlo da vicino. Davvero un successo al di là di ogni aspettativa”.

“Anche quest’anno la Notte Bianca ha fatto registrare il tutto esaurito – aggiunge l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – Per tutta la serata la nostra ‘festa totale’ ha animato in maniera fantastica l’intera città. Un ringraziamento particolare va rivolto agli uffici e agli operai del Comune, alle aziende e ai professionisti che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata nonché alle forze dell’ordine e ai volontari (radioamatori, protezione civile e alpini) che hanno lavorato garantire la sicurezza di tutti. Questo successo non sarebbe stato possibile senza di loro”.

Prima dell’esibizione di Bennato si è tenuta la cerimonia di consegna, agli stabilimenti balnerari della città, della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti e che Loano ha ottenuto quest’anno per la decima volta consecutiva.