Loano, principio di incendio al ristorante “Lo Stecco”: intervento dei vigili del fuoco

Loano. Principio di incendio, intorno alle 19, al ristorante “Lo Stecco” di Loano, sul lungomare Nazario Sauro.

A prendere fuoco, per causa ancora in via di accertamento, sarebbe stata la canna fumaria e due dipendenti del locale sono rimasti lievemente intossicati dal fumo.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Finale Ligure, che in breve tempo hanno riportato la situazione alla normalità, e dei militi della croce rossa, che hanno trasportato gli intossicati, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.