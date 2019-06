Lo spot della nuova Fiat manda in tilt la viabilità tra Noli e Varigotti: automobilisti infuriati

Noli/Finale Ligure. Le curve e lo scenario paesaggistico del tratto di Aurelia tra Varigotti e Noli sono state scelte ancora una volta per lo spot promozionale di una nuova auto, questa volta della nuova Fiat. Peccato però che per le riprese, per i mezzi e per tutta l’attrezzatura necessaria per realizzare la promozione della nuova vettura sia stata bloccata in entrambe le direzioni la circolazione stradale. Così in breve tempo si sono formate lunghe code.

Nessun cartello, nessuna informazione preventiva sulla chiusura della via Aurelia, con molti automobilisti costretti a sostare al caldo e al sole in attesa di poter proseguire.

Oltre 30 minuti di stop alla circolazione viaria che hanno mandato letteralmente in tilt la viabilità: pare che solo stamattina Anas abbia proceduto a bloccare entrambi i sensi di marcia della via Aurelia.

Inutile dire che non è mancata la rabbia di molti automobilisti, tra cui pendolari, lavoratori e anche turisti. “Rimanere fermo mezz’ora tra Varigotti e Capo Noli perché hanno deciso di chiudere la strada per fare una bella pubblicità della nuova Fiat! Senza avvisi preventivi o altro…”, tra i commenti arrivati dalla nostra redazione.

“Non è possibile rimanere fermi così, una situazione vergognosa… Ricordiamo che l’Aurelia è l’unica via di collegamento per la nostra zona e non può rimanere bloccata in questo modo: non deve più accadere” sottolinea un altro automobilista infuriato.