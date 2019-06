Liquidazione Aesseffe e Pei, i lavoratori: “La Regione parte attiva per la soluzione della crisi”

Regione. Lunedì 3 giugno i lavoratori di Aesseffe e Pei si sono riuniti in assemblea per “stigmatizzare il comportamento tenuto da Aesseffe e Pei in questa difficile crisi aziendale”.

Aesseffe è l’ente che si occupa di formazione professionale per la Regione Liguria e occupa oltre 34 dipendenti sul territorio ligure: di questi 24 in Aesseffe e 10 alla Pei, ossia la parte della progettazione e innovazione che serve un bacino di oltre 200 studenti a livello regionale. Aesseffe si trova ora in liquidazione.

“I due Enti – ricordano i lavoratori – dopo avere per mesi offerto assicurazioni sul loro futuro e su quello dei dipendenti, hanno mostrato di non essere in grado o di non voler tener fede agli impegni presi. Nonostante i forti ritardi nella corresponsione dei salari, non è venuto meno il senso di responsabilità dei lavoratori che, pur mantenendo lo stato di agitazione, decidono di portare a termine gli scrutini e gli esami finali dei corsi”.

I lavoratori sono infatti “consapevoli dell’importanza di ottenere, per i ragazzi frequentanti i corsi erogati, un’utenza spesso in difficoltà, il titolo di studio finale” e auspicano che “tale senso di responsabilità sia di esempio per chi si era detto in un primo tempo disponibile a subentrare ad Aesseffe in liquidazione ma che, alla prova dei fatti, non ha mantenuto gli impegni presi”.

Per questo i dipendenti chiedono che “Regione Liguria continui a farsi parte attiva per la positiva soluzione della crisi e per garantire i livelli occupazionali”.

E proprio di Aesseffe si è discusso durante il consiglio regionale di ieri. Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi di gruppo, in cui ha chiesto alla giunta come verrà garantita la continuità didattica dei corsi che vedono coinvolto Aesseffe per non far perdere opportunità ai partecipanti e quali azioni saranno assunte per salvaguardare i 30 posti di lavoro in pericolo.

Rossetti ha ricordato che alcuni media hanno annunciato il fallimento dell’Agenzia di Servizi Formativi, accreditata dalla Regione per la formazione professionale e che Aesseffe è titolare di progetti di formazione e partner di associazioni temporanee di impresa con altri Enti di Formazione e aziende.

L’assessore alla formazione Ilaria Cavo, al termine di una dettagliata relazione ha assicurato: “Abbiamo ribadito l’obbligo di proseguire i corsi e gli stessi dipendenti garantiscono la chiusura dell’anno scolastico, gli scrutini e gli esami”. Nel caso in cui Progetto e Innovazione, la società che si era impegnata a subentrare ad Aesseffe, non trovi i fondi necessari, Cavo ha annunciato che la Regione rimetterà a bando tutti progetti vinti e acquisiti da Aesseffe.