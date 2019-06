Lions Club, consegna delle bandiere italiane e di sei alberi all’istituto comprensivo delle Albisole

Albisole. Si è svolta presso il giardino dell’Infanzia dell’stituto comprensivo delle Albisole, l’ormai tradizionale consegna delle bandiere italiane agli alunni delle quinte elementari di Albisola Superiore e Albissola Marina, davanti ad un gruppo nutrito di genitori e bambini.

Da quando si è costituito, oltre ven’anni fa, il Lions club Albissola Mare Albisola Superiore Alba Docilia consegna ogni anno il tricolore ai bambini delle Albisole al finire della loro esperienza nella scuola primaria: “E’ un richiamo all’importanza di essere cittadini” hanno ricordato sia la presidente del Club, Raffaella Costamagna Fresia, sia i sindaci dei due comuni, Nasuti e Garbarini.

“E’ un modo per sentirsi parte di questa grande nazione e ricordare quanto quel tricolore sia importante per tutti noi”, sottolinea la dirigente Rosalba Malagamba; anche per questo, oltre al tricolore, è stata regalata ad ogni bambino anche una copia della Costituzione Italiana.

Ma la cerimonia, quest’anno, non si è limitata a questo: dopo gli eventi metereologici dell’ottobre scorso, i due alberi secolari del giardino della scuola dell’infanzia sono stati tagliati lasciando l’intero spazio di gioco al sole; i Lions, dopo aver donato nell’anno sociale 17-18, con la presidente Silvia Scotti, delle poltroncine per la sala riunioni, hanno voluto quest’anno, con la presidente Raffaella Costamagna, contribuire con la donazione di 6 grandi aceri.

La cerimonia, particolarmente emozionante, con il canto dell’Inno di Mameli da parte degli alunni delle quinte, ha visto la consegna di una targa ad ognuna delle 6 classi della scuola dell’infanzia: “coloro che oggi ricevono in dono l’albero lo vedranno crescere nei prossimi anni crescendo con lui” sono le parole commosse della Presidente dei Lions che tanto ha voluto questa iniziativa.

“Ogni targa adesso attende una piastrella ceramica, un nome che i bambini sceglieranno per il loro nuovo albero, chiamato a diventare sempre più grande in questo bosco magico chiamato scuola…”.