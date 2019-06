Legino, un sabato di festa con la premiazione del Trofeo Nando Cogno

Savona. Tutto pronto, a Legino, per un degno finale di una stagione sportiva fantastica.

Fervono i preparativi per quella che sarà non una semplice premiazione ma una vera e propria festa dello sport e della società Usd Legino 1910.

Si terrà infatti il giorno sabato 15 giugno alle ore 19,30 al campo Ruffinengo la cerimonia di consegna dei premi del Trofeo Nando Cogno.

Come ormai da tradizione, alla serata, che vedrà la partecipazione di tutti gli atleti, i dirigenti, le famiglie di tutte le numerose società che hanno preso parte al prestigioso torneo, parteciperanno il grande campione Stephan El Shaarawy e direttamente da “Uomini e donne” Manuel Galiano, entrambi ex atleti verdeblù.

Quello della premiazione del Cogno è diventato ormai un appuntamento fisso annuale per tutti gli appassionati di calcio, che vi partecipano numerosi per salutare la chiusura della stagione calcistica in compagnia di tanti campioni ed addetti ai lavori di oggi e di ieri.