Lega, sezioni di Pietra e Finale Ligure: Paolo Ripamonti nuovo commissario

Pietra Ligure/Finale Ligure. Tempo di cambiamento in casa Lega dopo le cocenti sconfitte alle elezioni comunali di Pietra e Finale Ligure: confermate le dimissioni del segretario uscente Roberto Paolino, che aveva già annunciato di voler lasciare l’incarico il giorno successivo alla debacle elettorale (poi in parte rientrate in attesa del ballottaggio di Albenga, anche per l’intervento del segretario provinciale Roberto Sasso Del Verme).

Ora le dimissioni sono state “protocollate” in via ufficiale e per le due sezioni del Carroccio si apre una nuova fase: in primis una fase commissariale, che vede alla guida il senatore ed ex segretario provinciale Paolo Ripamonti. In seguito saranno formalizzati i passaggi con gli iscritti e militanti, con la nomina del nuovo direttivo ed infine del nuovo segretario.

Anzi, i segretari saranno due, così come gli stessi organi comunali del partito: altra novità, infatti, sarà che le due sezioni si staccheranno per averne due separate e maggiormente operative sui rispettivi territori di competenza. Un addio alla segreteria unica per le due località del ponente savonese.

“Si apre un periodo di normale transizione e traghettamento della Lega a Pietra e Finale Ligure: al di là del risultato delle elezioni amministrative il segretario era in scadenza, quindi giusto ragionare su cambiamenti e modifiche a livello territoriale, con l’unico obiettivo di rafforzare ancora il partito e il suo consenso come dimostrato alle elezioni europee” afferma lo stesso Ripamonti a IVG.it.

“Da nuovo commissario del partito sarà mio incarico incontrare iscritti e militanti della Lega per ragionare assieme sul futuro, sul nuovo assetto dirigenziale e organizzativo. Auspichiamo di arrivare in tempi brevi alla creazione delle due nuove sezioni, con i rispetti segretari locali e direttivi” conclude Ripamonti.

“Come segretario provinciale ringrazio Roberto Paolino per il lavoro svolto fino a questo punto e ne riconosco l’incondizionato affetto che da tanti anni ha per il nostro movimento: sono certo che si metterà a disposizione del neo commissario per rifondare la sezione di Finale Ligure” aggiunge il segretario provinciale della Lega Roberto Sasso Del Verme.

“Come sulla futura sezione di Pietra non potra mancare il supporto dell’On. Sarà Foscolo. E così che la Lega rilancia il suo ruolo nelle due cittadine costiere, per un maggior radicamento sul territorio. Concludo con un grande in bocca al lupo al senatore Paolo Ripamonti che ha accettato la mia nomina a commissario” conclude il segretario provinciale del Carroccio.