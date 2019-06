Le novità del calcio dilettantistico per la prossima stagione

Savona. Nella prossima stagione verranno apportate alcune modifiche al regolamento della Lnd.

Le gare sospese, ad esempio, non inizieranno dal primo minuto di gioco, ma riprenderanno dal minuto e dal risultato in cui è stata interrotta la partita.

Il Comitato Regionale Ligure ha deciso che le gare valevoli per i campionati di Eccellenza e Promozione, inizieranno sempre, per tutta la stagione, alle ore 15. Le società potranno accordasi per variare l’orario ad eccezione delle ultime due giornate di campionato.

Per le vincitrici dellla Coppa Italia e della Coppa Liguria non ci sarà il passaggio alle categorie superiori, ma avranno in premio il pagamento della quota di iscrizione al campionato successivo.