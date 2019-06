Le antichità a Savona, il Medioevo a Noli e i fiori a Testico: un’abbondante domenica di eventi in provincia

Provincia. “Melius est abundare quam deficere”, dicevano i latini. “Meglio abbondare che scarseggiare” e nel nostro caso perché risparmiarsi quando si ha a disposizione una gran moltitudine di eventi organizzati nel territorio di mare o di collina, tanto più se capitano persino nella solenne domenica del Corpus Domini!

L’agenda IVG Eventi ci porta innanzitutto a Savona, dove si mercanteggerà con le Antichità in Piazza, preziosi prodotti di antiquariato e curiosi oggetti di collezionismo che non aspettano altro che essere acquistati da chi sa apprezzarli appieno. Sempre “sotto” la Torretta potremo prendere un gustoso aperitivo accompagnati dalle graziose sonorità dell’ultima matinée di “Musica in Comune… aspettando l’estate” con il famoso soprano Renata Scotto.

Come ogni anno l’estate dà il via ad una serie di manifestazioni “storiche”. La prima di queste è “Noli Medievale”: gastronomia, accampamenti, combattimenti e danze, spettacoli itineranti e cortei… tutto rigorosamente a tema! La calda stagione è anche però il periodo di “fioritura” di colorate e variegate creazioni vegetali: gli abitanti di Testico addobberanno infatti i loro giardini e balconi con fantasie floreali per la seconda edizione di “Fior di Testico”.

La bellezza non sta solo nella natura ma anche nella moda, soprattutto in quella settecentesca, così elegante con i caratteristici pizzi e ricami. A Carcare le nostre amatissime lettrici potranno ammirare e sognare di indossare uno o più degli originali abiti ispirati al secolo illuminista e realizzati per la sfilata “La moda incontra il museo”.

Savona. Domenica 23 giugno appuntamento con “L’Antichità in Piazza a Savona”, un grande e imperdibile mercato in cui si potranno ammirare preziosi oggetti di antiquariato e piccolo collezionismo in via Alessandro Manzoni, piazza Sisto IV, via Pietro Paleocapa e corso Italia.

La manifestazione è a cura di FIVA Federazione Italiana Venditori Ambulanti in collaborazione con Ascom e Associazioni Antiquari.

Savona. Sarà il Galà della Lirica – Concerto masterclass di Renata Scotto l’ultima matinée di “Musica in Comune… aspettando l’estate” che domenica 23 giugno alle ore 11 chiuderà la serie dei concerti aperitivo che il Comune e l’Opera Giocosa hanno proposto con successo alla città per il secondo anno consecutivo.

La rassegna, curata dal maestro Loris Orlando e ospitata nell’atrio di Palazzo Sisto IV, avrà il proprio apice con un appuntamento di altissimo valore anche per il lavoro di rilievo svolto nei giorni scorsi dagli allievi della masterclass sotto le cure di Renata Scotto e Gianluca Ascheri al pianoforte. Tutti professionisti già affermati nel mondo della lirica da ogni angolo del globo hanno deciso di raggiungere la città della Torretta per ampliare il proprio bagaglio artistico grazie ai suggerimenti di Renata Scotto, il soprano divenuto leggenda rendendo al contempo il nome stesso di Savona un’eccellenza mondiale.

“Sono tutti professionisti che si sono voluti perfezionare e migliorare con la migliore interprete di ‘Madama Butterfly’ mai esistita – sottolinea Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa – Con una generosità esemplare Renata Scotto ha voluto trasmettere tutta la sua immensa esperienza alle nuove generazioni di cantanti”.

In corso Italia e per le vie di Noli da venerdì 21 a domenica 23 giugno si terrà la manifestazione “Noli Medievale”. Stand gastronomici a tema medievale, accampamenti medievali, uomini d’arme, esibizioni di combattimento e danze, mercato medievale degli artigiani, antiche osterie, spettacoli musicali itineranti e un corteo storico in costume.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio La Piazza.

Domenica 23 giugno a Testico si svolgerà la seconda edizione di “Fior di Testico”, organizzata dal Comune. Come lo scorso anno l’evento comprende una Gara di Composizione Floreale riservata agli abitanti del paese, che impreziosiranno i loro giardini o balconi con creazioni floreali dettate dalla loro fantasia.

Si prevede nuovamente una partecipazione di amatori anche di fama internazionale e la giuria sarà, come per la prima edizione, composta da giudici dell’Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori. La gara “Casa Fiorita” è il completamento di una manifestazione dedicata alla creatività espressa attraverso i fiori con ulteriori abbellimenti delle proprie abitazioni per rendere il borgo ancora più ospitale in un giorno particolare, quello del Corpus Domini, che per tradizione in Liguria viene folcloristicamente esaltato con le infiorate dinanzi alle chiese.

Le gare si concluderanno nel corso della mattinata e alle ore 16 avrà luogo la premiazione nell’Oratorio Sant’Antonio Abate. Per l’occasione verranno esposte opere del pittore e fotografo Umberto Udovicich, originale interprete dell’arte del collage con foglie e fiori pressati.

Carcare. Nell’ambito dei festeggiamenti del Giugno Carcarese domenica 23 giugno alle ore 20 presso il Foro Boario di via Naronti si terrà l’evento “La moda incontra il museo”, una sfilata di abiti originali realizzati dagli allievi dell’Istituto di Moda Tifdi di Savona e creati dagli studenti del Liceo Artistico “Klee – Barabino” di Genova.

La sfilata mette in passerella abbigliamento ispirato ai preziosi capi conservati nei Musei di Strada Nuova di Palazzo Tursi e risalenti al Settecento, un periodo storico affascinante in cui pizzi, ricami ed eleganza la facevano da padroni, modellature che ancora oggi vengono riprese dagli stilisti per originalità e fascino.

Sfilerà in passerella anche un body painting realizzato dall’artista valbormidese Monica Porro, la cui mostra d’arte è attualmente ospitata nelle sale espositive di Villa Maura fino al 28 giugno. L’artista sarà presente con alcune colleghe durante la serata per la realizzazione di sketch dal vivo.

Bergeggi. Sabato 22 e domenica 23 giugno dalle ore 19:30 in piazza XX Settembre si tiene la Sagra di Inizio Estate, manifestazione gastronomica con tantissime specialità tipiche bergeggine e buona musica dal vivo.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo di Bergeggi.

Albenga. Presso il campetto del Sacro Cuore, in via Trieste, si svolgerà la Festa dell’Oratorio, organizzata dalla parrocchia in collaborazione con la San Filippo Neri, società fondata nel 1893, che ha compiuto 126 anni il 26 gennaio e in cui generazioni di calciatori hanno vestito le gloriose divise giallorosse, i colori della città di Albenga.

Da qualche anno a questa parte oltre all’ottima cucina e alla degustazione degli ormai celeberrimi “Sanfilippini” di Pedro (piccoli cocktail giallorossi) lo staff organizza esibizioni canore e sportive e cura una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo completamente gratuita.

Oltre a degustare la cucina di alto livello e il ricco menù proposto sarà possibile avere informazioni sulla stagione calcistica 2019 – 2020 in cui la San Filippo Neri proporrà le sue attività per i ragazzi e le ragazze nati dal 2000 al 2014, che come di consueto si svolgeranno presso il campo del Sacro Cuore, la palestra di via degli Orti e il campo in erba naturale di Lusignano, in attesa di utilizzare il rinnovato manto sintetico dello Stadio Riva, sotto la vigilanza di istruttori qualificati ed educatori preparati. Saranno rese note le prime grandi novità della stagione, i nomi dei nuovi allenatori, le iniziative estive, le date del campo a Nava e dei ritiri in montagna ad Alto per le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti.