Lavori sul ponte della Sp 51 ad Acquafredda: ecco orari e limitazioni di transito

Murialdo. Proseguono come da cronoprogramma i lavori iniziati il 13 maggio scorso sul ponte della Strada provinciale 51, al km 4+335, in località Acquafredda.

A fare il punto sull’intervento è il Consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella che spiega: “La prima fase degli interventi si è realizzata attraverso la predisposizione delle piste in alveo, la demolizione dei marciapiedi e la realizzazione del ponteggio sospeso, la cui ultimazione è prevista per la prossima settimana. Durante tutte le lavorazioni abbiamo garantito il transito a senso unico alternato con massa totale ammessa fino a 44T”.

“Dalla settimana prossima, in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, inizieranno le demolizioni delle parti di struttura fatiscenti e le operazioni d’integrazione delle armature ossidate o corrose. Lavori che si esauriranno in circa 15 giorni e durante i quali sarà ammesso sempre il transito senza limitazione di orario fino a 3.5T, mentre la massa massima ammessa sarà pari a 7,5T e verrà concessa nelle seguenti fasce orarie: per 3.5T dalle 0:00 alle 24:00; per 7.5 T dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 8.00. In questo periodo la viabilità sarà sempre a senso unico alternato con semaforo e installazione di opportuna segnaletica verticale che obbligherà la distanza minima di fra i veicoli a 40 ml., tali disposizioni sono funzionali alla temporanea limitazione di capacità portante del ponte sottoposto ad importanti sollecitazioni causate dall’ idrodemolizione” aggiunge Isella.

“Nelle settimane successive verrà inoltre completata la posa in opera della malta speciale antiritiro. In questa fase sarà ammesso per tutta la giornata (0-24), sempre con il senso unico alternato regolato da semaforo, il transito fino a 3.5T, mentre il peso massimo ammesso sarà sempre pari a 7,5T ma con fasce orarie ridotte rispetto alle precedenti: per 3.5T dalle 0:00 alle 24:00; per 7.5T unica fascia oraria dalle 21.00 alle 8.00. Secondo i nostri programmi, intorno al 10 luglio, il ponte ritornerà transitabile senza limitazione di carico, a senso unico alternato regolato da semaforo. Voglio soltanto precisare, in conclusione, che l’esito finale dell’intervento potrebbe essere condizionato in modo negativo dal transito dei mezzi oltre i limiti ammessi, la violazione di tali limiti comporterà l’interdizione della viabilità sullo stesso” conclude il consigliere alla viabilità.