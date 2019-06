L’Anpi in lutto per la scomparsa di Gino Milani, presidente della sezione finalese

Finale Ligure. L’Anpi finalese e provinciale è in lutto per la scomparsa di Gino Milani, figura di spicco e di riferimento non soltanto per la sezione locale dell’associazione ma per tutta la lotta partigiana provinciale.

Gino Milani è mancato all’età di 76 anni: lascia la moglie Anna, due figli e tanti amici e compagni, che si sono stretti attorno alla famiglia appresa la notizia della morte dello storico partigiano.

L’ultimo saluto è previsto oper domani, 5 giugno, dalle 16 alle 19, nella Camera Ardente dell’Istituto Rossello di Savona.

“La segreteria provinciale dell’Anpi di Savona è partecipe del dolore della famiglia per la scomparsa del Compagno Luigi “Gino” Milani, presidente della sezione finalese, avvenuta dopo una lunga malattia che Gino ha combattuto con grande tenacia e con il forte sostegno della famiglia e degli amici. Alla moglie ed ai figli la solidarietà di tutta l’Anpi savonese”.

“L’amministrazione comunale di Calice Ligure ricorda con affetto e grande rispetto Gino Milani, presidente della sezione ANPI di Finale Ligure. Il suo impegno e la sua passione sono stati sostegno di molte iniziative che ci hanno visto affiancati all’Anpi nel ricordare con forza valori la cui importanza mai dovrà essere dimenticata. Un abbraccio sincero alla sua famiglia” afferma il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

“Ho conosciuto Gino anni fa, io tappezziere e lui e signora miei clienti – ricorda ancora il primo cittadino calicese -, conosceva mio papà prima di me. Ricordo la passione che metteva nei discorsi di politica ma pure di musica, altro suo grande amore. È stato curioso incontrarci di nuovo in qualità io di sindaco di Calice Ligure e lui come presidente ANPI di Finale. Era passato qualche anno ma la passione era rimasta la stessa, desidero ricordarlo personalmente così….pieno di quel calore che il suo impegno sapeva trasmettere” conclude.