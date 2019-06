Laigueglia. L’anno scolastico 2018-2019 volge al termine e la preside Simonetta Barile ha festeggiato con famiglie e alunni i tanti progetti, riconoscimenti e percorsi formativi finanziati sia dal Fondo Sociale Europeo – PON 2014-2020 sia dal Fondo d’Istituto che le tre scuole da lei dirette (Alberghiero F. M. Giancardi di Alassio, ITIS G. Galilei di Alassio e Agrario D. Aicardi di Albenga) hanno realizzato nell’ambito delle rispettive specializzazioni.

Tanti i percorsi, i progetti e le iniziative che hanno visto gli oltre 1200 alunni dell’Alberghiero, dell’Istituto Tecnico G. Galilei e dell’Istituto Agrario di Albenga primeggiare: dall’hotellerie per il “Giancardi” alla valorizzazione delle produzioni locali per l’”Aicardi”, alla robotica per il “Galilei”.

L’evento ha coinvolto la FIDAPA di Albenga e la famiglia Marchiano con i festeggiamenti per il decennale del memorial dedicato dal figlio Angelo al grande chef Bartolomeo. La serata, aperta dall’apericena firmato dalla chef Stefania Alberti del Ristorante La Sosta di Laigueglia in collaborazione con gli alunni e i docenti dell’alberghiero della “Città del Muretto”, è continuata con lo spettacolo “Music show” realizzato nell’ambito del PON con gli alunni del “Giancardi” guidati e supportati dagli esperti del percorso formativo Chiara Ragnini e Nando Rizzo.

La serata, ispirata ai principi del divertimento responsabile, ha visto al fianco della scuola le tante realtà imprenditoriali, del mondo delle arti e del volontariato, sempre presenti vicini alla Scuola, nell’ambito dei progetti finalizzati alla promozione del senso civico e del bene comune. Dopo la consegna degli attestati sono state spente le 55 candeline della torta di compleanno realizzata dalla docente di pasticceria Rita Baio.