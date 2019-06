L’Albenga smentisce qualsiasi trattativa per la cessione della società

Savona. L’Albenga smentisce, in maniera categorica, qualsiasi trattativa in atto con soggetti terzi per la cessione della società.

Come da programma verranno presentati il nuovo presidente e l’organigramma societario.

Contestualmente verrà presentato il nuovo allenatore della prima squadra ed il responsabile del settore giovanile.

Il Pietra Ligure ha confermato Alberico, Auteri, Corciulo, Danio ed En Nejmy, mentre Giorgio Battuello lascia la società del presidente Claudio Faggiano.

Ermanno Frumento, dopo l’ultima esperienza sulla panchina dello Speranza, è il nuovo allenatore dell’Altarese, già allenata, in passato, dal tecnico savonese.