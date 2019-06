Laigueglia, ritrovata pistola nell’isola ecologica vicino al municipio

Laigueglia. L’aspetto è lo stesso di un “pezzo” vero e la scritta incisa sulla canna (in particolare il riferimento alla Beretta) sembrano confermare che si tratti di un’arma originale. Invece, per fortuna, era soltanto una innocua arma da soft-air quella rinvenuta questa mattina da un operatore ecologico a pochi passi dal municipio di Laigueglia.

Il ritrovamento è avvenuto pochi minuti dopo le 8 di oggi. Ad attirare l’attenzione dell’operatore una valigetta nera, abbandonata in mezzo agli altri rifiuti conferiti nei pressi di un’isola ecologica.

Insospettito dall’insolito e voluminoso contenitore, il netturbino ha deciso di aprire la custodia e si è trovato davanti quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola automatica Beretta.

Sono stati avvertiti i carabinieri, che giunti prontamente sul posto hanno accertato come l’arma altro non fosse che la riproduzione ad aria compressa di una Beretta, realizzata in Germania dalla Umarex.