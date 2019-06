Laigueglia, installata una nuova web-cam al Santuario di Nostra Signora delle Penne

Laigueglia. Una nuova web-cam è stata installata presso il Santuario di Nostra Signora delle Penne a Capo Mele di Laigueglia. Trasmetterà in diretta in tutto il mondo le immagini del nostro golfo, da Laigueglia ad Alassio sino all’isola Gallinara con sullo sfondo Capo Noli.

Fondato ormai nel lontano 1996, l’osservatorio meteorologico amatoriale “Rio Sa’ Rosa” di Laigueglia è situato sull’omonimo rio che sfocia dopo poche decine di metri nel golfo ligure.

Presenti all’inizio solamente un semplice termometro ed un barometro aneroide situati nella tradizionale “capannina meteorologica”, con il progresso tecnologico si dotava di centraline elettroniche computerizzate sempre più complete e performanti come l’ultima stazione meteo della Davis installata nel 2016.

“Ora alla vigilia dell’estate, la ciliegina sulla torta, – hanno fatto sapere. – Finalmente anche il nostro Osservatorio si è dotato di una web-cam di ultima generazione Foscam hd. Piazzata presso il Santuario di Nostra Signora delle Penne sul promontorio di Capo Mele trasmette spettacolari immagini in diretta del golfo di Laigueglia”.

“Un punto di osservazione unico e privilegiato che consentirà di monitorare le condizioni meteo-marine a disposizione di tutti gli amici di meteolaigueglia ed un prezioso strumento per tutti gli ospiti che vorranno vedere in diretta quali sono le condizioni del tempo a Laigueglia. Un ringraziamento quindi per il prezioso aiuto prima di tutti per l’ospitalità agli amici del Santuario delle Penne e per l’installazione all’amico Davide di Limet e Soluzione Meteo per la webcam”, hanno concluso.

La si può vedere in diretta sul sito ufficiale di meteolaigueglia al seguente indirizzo: https://meteolaigueglia.jimdo.com/