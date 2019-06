Ladri in azione a Bastia d’Albenga, in un solo giorno “visitate” tre abitazioni del centro

Albenga. Arriva l’estate, il caldo e i turisti ma, purtroppo, non solo quelli. La popolazione del comprensorio ingauno con la bella stagione aumenta di numero in modo esponenziale e tra gli arrivi spesso si celano anche finti “ ospiti”, che si recano in Riviera con le peggiori intenzioni.

Proprio lunedì, a Bastia d’Albenga, i ladri sono entrati nuovamente in azione: 3 le abitazioni visitate, con un colpo messo a segno e 2 tentati, salvo essere messi in fuga prima di portarli a termine. Non è chiaro se in tutti i casi si sia trattato di una o più persone e, soprattutto, se gli stessi individui abbiano tentato tutti e 3 i colpi.

Ma quel che è certo è che tutti sono avvenuti nel centro abitato, non in case isolate di campagna. I primi due alle 18, in due abitazioni situate una accanto all’altra. Nella prima sono riusciti ad entrare e a mettere a soqquadro l’alloggio, ma alla fine si sono dovuti accontentare di un “misero” bottino da 10 euro. Non paghi, hanno tentato con l’abitazione a fianco: sono entrati, ma non sapevano che la proprietaria dell’alloggio in quel momento si trovasse sotto la doccia. Insospettita dai rumori è uscita, ha urlato e li ha messi in fuga.

Dopo una “pausa”, i malviventi sono rientrati in azione una manciata di ore dopo, intorno alle 23, quando hanno provato a forzare l’ingresso di un’altra abitazione. Sono riusciti ad aprire la porta, ma non ad avere la meglio sulla catenella e il chiavistello e si sono dovuti arrendere senza riuscire a portare a termine il colpo.

Tutti e 3 gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri della compagnai di Albenga impegnati nella indagini, anche attraverso le immagini di videosorveglianza delle zone colpite, per risalire all’identità dei malviventi.