La StrAlassio parla toscano: a Vincenzo Scuro l’11^ edizione

Il ritorno del bel tempo ha aiutato lo svolgimento dell’11^ edizione della StrAlassio che grazie all’organizzazione della Croce Rossa e dell’Asd Baia del Sole ha potuto tenersi regolarmente con il tracciato di 7 km che prevedeva la partenza e l’arrivo dal famoso “Muretto”.

Buona partecipazione con 140 partenti e podisti in arrivo non solo dalla Liguria come il vincitore assoluto, Vincenzo Scuro che era il portacolori del G.P. Alpi Apuane. Per Scuro il tempo di 24’20” che gli consente di mettersi alle spalle Alessandro Ferrua degli Albenga Runners in ritardo di 20”. Terzo invece Diego Naronte del Tiger Sport Running Team che a sua volta paga 14” dall’ingauno.

Nettamente più staccati gli altri classificati a partire da Matteo Rainello che arriva in solitaria ed è quarto con quasi un minuto di distacco dal terzo. Quinta piazza per Tiziano Barbieri dell’Atletica Ceriale che sprinta e mette dieci secondi fra sé e l’inseguitore Claudio Rivaldi che si accontenta del sesto posto. Segue Fabrizio Sampò tesserato Sportification, e Stefano Ariù della RunRivieraRun. Chiudono la top ten Marco Ghisolfo e Claudio Bulgarello capofila del folto gruppo degli Albenga Runners giunti a ridosso dei primi dieci.

Elisa Rullo è invece la vincitrice donne con il sedicesimo posto assoluto. Per lei, tesserata Tiger Sport Running, il tempo di 29’15”. Dietro di lei Emily Reichert che si arrende e chiude 22^ in 30’48”. Buon distacco comunque anche fra l’argento ed il bronzo con la terza classificata che fissa il cronometro sui 32’20”. Si tratta di Rosanna Gastaldi della Cambiaso Risso che corre comunque una buona gara.

Infine da segnalare anche la vittoria di Leonardo Bonechi delle Scuole medie Aicardi che è il vincitore della categoria ragazzi in 29’42” (ultimo a restare sotto la mezzora di percorrenza) stravincendo il proprio gruppo di appartenenza, basti pensare che Bonechi termina 18° assoluto, mentre il secondo di categoria è 83°.