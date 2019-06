La Provincia di Savona il 20 giugno sarà ospite a Bruxelles al “10 YEARS OF ELENA”

Savona. Il Presidente Pierangelo Olivieri rappresenterà la Provincia di Savona a Bruxelles, domani (20 giugno) intervenendo all’incontro organizzato in occasione del 10° anniversario di “ELENA, progetto a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile”, evento promosso congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. Alla tavola rotonda il Presidente Olivieri con il Vicepresidente della Commissione Europea, il Commissario all’Ambiente e il Presidente della BEI.

La Provincia di Savona ha ottenuto il finanziamento come capofila di 33 Comuni, ad oggi divenuti 36, sottoscrivendo con la Banca Europea degli Investimenti il contratto 2012/043 e dando il via al Progetto PROSPER (PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables). I fondi ELENA sono destinati quale contributo a fondo perduto per l’assistenza tecnica nel sostenere gli Enti Locali nel percorrere iniziative destinate all’efficientamento ed al risparmio energetico.

“La Provincia di Savona sarà il 20 giugno a Bruxelles e per me sarà un onore rappresentare un Ente che non soltanto ha raggiunto l’obiettivo previsto dal Contratto sottoscritto con BEI, che prevedeva una proporzione di 1/20 fra spese sostenute e investimenti generati, ma lo ha addirettura superato con una leva stimata dal Progetto del 43,61, un risultato davvero eccezionale” dichiara il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Si tratta di un progetto che si traduce, aldilà degli ottimi risultati, in una fondamentale esperienza ottenuta ancora una volta dall’apporto della Provincia come Ente di raccordo e supporto per i Comuni del Territorio. PROSPER è finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea degli Investimenti (BEI), un progetto strategico a cui il Servizio Ambiente della Provincia di Savona lavora da tempo, con il supporto di IRE Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia S.p.A. Investimenti per accompagnare e garantire ai Comuni della nostra area l’adeguamento ai parametri di emissione europei e produzione di energia da fonti rinnovabili. La spesa finanziata, per il 90% dalla BEI, è destinata alla realizzazione di analisi energetiche, studi di fattibilità e quanto necessario alla redazione di bandi di gara nel campo dell’efficientamento energetico e all’utilizzo di energie rinnovabili in edifici pubblici” precisa il presidente della Provincia.

“Nei primi mesi del 2019 si sono concluse le attività di rendicontazione e la redazione dei report per la Banca Europea degli Investimenti. Un processo che ha dato il via alle gare per la pubblica illuminazione nei Comuni di Albenga, Celle Ligure, Orco Feglino, Quiliano e Savona per l’efficienza energetica di 91 edifici comunali e provinciali coinvolti nel progetto. A margine dell’evento incontrerò il responsabile della BEI, Ozhan Yilmaz, Specialista del trasporto intelligente. PJ / MOBILITY / AMIT | ELENA, per porre le basi di un importante progetto sullo sviluppo sostenibile dei trasporti pubblici” conclude Olivieri.