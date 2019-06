Garlenda. Si è conclusa domenica la 16esima edizione del Festival delle Regioni, svoltasi a Bucine (Arezzo), dal 31 maggio al 2 giugno. Tale evento, organizzato dall’Associazione culturale Bucine in Fiore in collaborazione con il Comune, vede ogni anno la partecipazione delle delegazioni italiane ed estere, che portano in terra toscana le loro tipicità, tradizioni ed eccellenze dei loro territori. La nostra regione è stata rappresentata dalla delegazione di Garlenda, molto apprezzata dai visitatori che, come di consueto, hanno affollato lo stand Liguria.

Il gruppo, solitamente composto dal presidente della Pro loco in carica, Andrea Marmentini, e da alcuni membri della Pro loco di Garlenda, quest’anno è stato arricchito da “Albenga Canta”, unico gruppo di Ponente di Trallallero. Con i loro spettacoli ed esibizioni itineranti, hanno fatto conoscere questo particolare genere di musica tradizionale.

Il basilico, protagonista assoluto dello stand Liguria, è stato ammirato, degustato e sperimentato in tutte le versioni della sua filiera. Il laboratorio del pesto al mortaio, condotto dalla chef Stefania Carpini del Ristorante Hermitage di Villanova d’Albenga, ha letteralmente inebriato ed affascinato piccoli ed adulti. Ad ogni partecipante è stato rilasciato un simbolico diploma e il risultato delle loro “pestate”. Tra i sette ingredienti preziosi che compongono la nostra salsa, si distinguono l’aglio di Vessalico e l’olio extra vergine del Consorzio per la tutela dell’olio DOP della Riviera Ligure.

Inoltre quest’anno è stato proposto un ristorante a base di piatti regionali, ove gli chef presenti hanno presentato le loro tipicità. Per la Liguria il team, capitanato dalla chef Stefania Carpini, ha visto la collaborazione di Maria Aneto, Graziella Siffredi e Silvio Tentoni.