La Pgs Primavera in partenza per le finali nazionali di Serie D

Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, con il vicesindaco ed assessore allo sport Luigi Pierfederici, hanno salutato le ginnaste della Asd Pgs Primavera, società di ginnastica artistica di Varazze, in partenza per le finali nazionali di Serie D che si svolgeranno nell’ambito di Ginnastica in Festa a Rimini, con le allenatrici Carlotta Canepa, Sofia Canepa, Marta Forlini, Giada Bottoni e la presidente Francesca Suetta.