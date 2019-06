La Croce Bianca compie 120 anni, festa a Savona: nuova ambulanza e premiazione dei volontari

Savona. Sabato 15 giugno “festa di compleanno” per la Croce Bianca di Savona, nel suo 120° anniversario dalla fondazione.

“Nell’arco delle celebrazioni per il nostro 120º anniversario di fondazione abbiamo voluto creare un momento di festa con tutta la cittadinanza che in questi molti anni ha sempre supportato la nostra Croce” affermano dalla pubblica assistenza savonese.

I festeggiamenti inizieranno già dal mattino presso la sede: “Alle ore 14 riceveremo le consorelle e con loro partiremo in corteo fino in pizza Mameli, dove verrà deposta una corona in ricordo dei caduti, per poi arrivare in pizza Sisto IV dove daremo via alla festa insieme alla Fanfara dei Carabinieri”.

Durante il pomeriggio taglio del nastro per la nuova ambulanza del 120º e avrà anche luogo la premiazione dei militi.

In piazza si potrà partecipare alla lotteria e per i più piccoli animazione e tanti giochi.