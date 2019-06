La Casa del Fungo a Bardineto è abitazione privata, i proprietari: “La nostra privacy violata da turisti e curiosi”

Bardineto. “La casa a forma di fungo situato nel complesso di abitazioni conosciute come “Villaggio dei Puffi” è una abitazione privata, non è una casa vacanza”.

La precisazione arriva dagli stessi proprietari, che si sono rivolti a IVG.it per diffondere questo messaggio: l’abitazione, situata in località Biulla Valloni 31, è spesso meta di “incursioni” da parte di turisti e curiosi, nonostante i cartelli e le recinzioni posizionate per la privacy. “In molti valicano la recinzione e arrivano tranquillamente fino a davanti la casa, dicendo che fanno una passeggiata…”.

“È nostra intenzione effettuare una importante manutenzione e pulizia delle abitazioni e del terreno, probabilmente una parte potrà essere dedicata anche alla presenza di turisti, ma per ora è e rimane privata” aggiungono i proprietari.

“Non è piacevole chiudere la porta e le finestre di casa per evitare che persone curiose e forse poco educate o forse mal informate entrino senza alcun rispetto”.

“Le case possono essere fotografate al di fuori della proprietà che è ben delimitata da recinto e cartelli” concludono.