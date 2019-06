La Carige Rari Nantes Savona ha raggiunto l’accordo con gli attaccanti Valerio Rizzo e Guillermo Molina

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo con gli attaccanti Valerio Rizzo e Guillermo Molina per la prossima stagione sportiva.

Per Valerio Rizzo, nato a Savona il 21 settembre 1984, si tratta di un ritorno a casa, nella società in cui è nato e cresciuto, dopo l’esperienza con il Brescia di 6 anni. L’accordo è per le prossime tre stagioni sportive. Rizzo vanta un palmares ricco con uno Scudetto vinto con il Savona nel 2005, 3 Coppe Len vinte col Savona nel 2005, 2011 e 2012 più una Coppa Len col Brescia nel 2016, mentre con la Nazionale ha vinto 1 bronzo ai campionati europei juniores a Bari nel 2002, 1 bronzo ai campionati mondiali juniores a Napoli nel 2003, 1 bronzo ai giochi del mediterraneo a Pescara nel 2009, 1 bronzo nella World League ad Almaty nel 2012.

Afferma Valerio Rizzo: “Sono felicissimo di tornare a casa. Questa è casa mia da sempre. E stata una scelta di vita riabbracciare Savona e la Rari ed è un motivo d’orgoglio. La società sta costruendo una squadra molto interessante che sarà un mix di esperienza e giovani nella quale noi senatori dobbiamo essere trainanti. In questo abbiamo bisogno del supporto di tutti quanti, tifosi compresi, perché l’entusiasmo dovrà essere sempre alto ed accompagnarci per tutta la stagione. Forza Rari”.

Guillermo Molina, nato a Ceuta (Spagna) il 16 marzo 1984, è naturalizzato italiano dal 2017. L’accordo è per le prossime due stagioni sportive. Ha militato nel C.N. Caballa dove è cresciuto e poi nel Mediterraneo Malaga, C.N. Barcellona, Pescara, Florentia, Brescia e Pro Recco dove ha giocato fino alla stagione appena conclusa. Nella sua carriera ha vinto 3 Scudetti con il Recco nel 2010, 2018, 2019; 3 Coppe Italia con il Recco nel 2010, 2018, 2019; 2 Coppe dei Campioni con il Recco nel 2010 e nel 2012; 1 Supercoppa Len con il Recco nel 2011, 1 Coppa di Lega Adriatica con il Recco nel 2012. Con la Nazionale spagnola ha vinto l’oro al campionato mondiale a Fukuoka nel 2001, il bronzo al campionato mondiale a Melbourne nel 2007 l’argento al campionato mondiale a Roma nel 2009. Il bronzo al campionato europeo a Belgrado nel 2006. Nel campionato spagnolo ha vinto con il C.N. Barcellona 2 Scudetti e 3 Coppe del Re.

Dichiara Guillermo Molina: “Sono molto contento. E’ stata una trattativa velocissima. Soprattutto parlare con Alberto mi ha dato l’ultima spinta. Vedo che c’è tanto entusiasmo per rilanciare una società storica. Aspettiamo i tifosi in piscina per divertirci insieme e sono sicuro che sarà così”.

La Rari Nantes Savona rivolge il bentornato a Valerio ed il benvenuto a Guillermo.

Laura Sicco