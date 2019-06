Savona. Venerdì 7 giugno, al “The Tube” di Savona, la band savonese Studio Nadàr (Matteo Soloperto – chitarra e voce, Andrea Rossi – batteria, Simone Giachero – basso, Michele Caviglia – chitarra) si è aggiudicata la finale dell’Arezzo Wave Ligura.

Il concorso ha visto la partecipazione di numerose band e artisti molto bravi, mentre in finale sono arrivati a contendersi la vittoria con Studio Nadar i Safari e De Androidgli.

Foto 3 di 3





“Questo premio va a premiare un lavoro fatto con molta dedizione e passione per la musica, grazie a questa vittoria si rafforza una maggiore carica di fiducia per il nostro percorso artistico” dicono i vincitori che sono in procinto di editare il nuovo album in collaborazione con Bruno Bogliolo presso il MusicLab di Savona. Seguirà un nuovo tour per presentare l’album.