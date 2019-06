Juniores: il Savona va al tappeto a Chieri ed esce di scena

Savona. La squadra Juniores del Savona esce sconfitta dal campo del Chieri, dopo una brutta prestazione, ed esce di scena negli ottavi di finale.

Risultato pesante per i biancoblù che, in giornata no, incassano un pesante 7-0 dopo il pareggio per 1-1 dell’andata.

Un anno speciale che non verrà sicuramente cancellato da questa pesante sconfitta per i ragazzi di mister Errico, subentrato durante l’anno e che ha portato insieme a mister Ragni e ai suoi collaboratori la squadra alla vittoria del girone con grande merito.

Fin dall’ingresso in campo il Chieri occupa al meglio gli spazi sfruttando ogni zona per imporre il suo gioco.

Per il vantaggio basta attendere 7 minuti: ci pensa Olivera con un colpo di testa su punizione dalla trequarti di Di Sparti. Quattro minuti dopo il raddoppio con intervento vincente sul primo palo di Bianco su traversone rasoterra da destra di Di Sparti. Seguono diverse altre occasioni per il Chieri ed anche alcune per il Savona, tutte fuori di poco. Si va così all’intervallo sul 2-0.

Ripresa. Passano 2 minuti e su angolo di Di Sparti c’è Nouri che di testa fa 3-0. Al 4°, su cross di Oyewale, arriva l’acuto personale di Di Sparti. L’espulsione di David per doppia ammonizione all’8° agevola ulteriormente il Chieri che sfiora più volte il gol con Botto, De Riggi e Benassi, realizzando il 5-0 al 16° con De Riggi che da destra entra in area e trafigge il portiere rasoterra sul secondo palo.

Nel finale c’è gloria anche per il neoentrato Rossi, che fa il 6-0 su bel passaggio filtrante di Botto, e per Di Sparti che su cross di Bechis sigla di testa il 7-0.

Si chiude pertanto la stagione anche per la Juniores, che ha regalato tante soddisfazioni alla società biancoblù.

Il tabellino:

Chieri – Savona 7-0

Chieri: Maggiolo, Olivera, Oyewale, Ozara (28° st Trevisan), Bellocchio, Nouri (11° st Bechis), Botto, Benassi (18° st De Grandis), De Riggi (18° st Rossi), Di Sparti, Bianco (6° st Ventafridda). A disposizione: G. Maggi, S. Maggi, Fasano, Gerbino. All. Marco Pecorari.

Savona: Berruti, Incorvaia, Bisso, Zola, Balla (20° st Sarpa), Ghibaudo, Mehmetaj, Dorno (21° st Chiantia), Kallon (13° st Giusto), David, Gueye (24° st Pecar). A disposizione: Parodi, Giorgi, Molina Borja. All. Cesare Errico.

Arbitro: Nigro (Prato). Assistenti: Pavone (Sesto San Giovanni) e Marrazzo (Bergamo).

Reti: p.t. 7° Olivera, 10° Bianco; s.t. 2° Nouri, 4° Di Sparti, 16° De Riggi, 31° Rossi, 38° Di Sparti.

Ammoniti: Nouri (C), Botto (C).

Espulso: David (S).

Calci d’angolo: Chieri 4, Savona 1.

Recupero: 1′; 0′.