Jova Beach Party ad Albenga, Roberto Tomatis: “Sì ai grandi eventi. No alle bancarelle”

Albenga. “Sì alle grandi manifestazioni, no alle bancarelle”. È questo il pensiero del consigliere di minoranza di Albenga Roberto Tomatis che ha così commentato la presenza di bancarelle e stand di food and beverage al “Jova Beach Party”, grande evento ormai alle porte (il prossimo 27 luglio, sulla spiaggia alla foce del Centa).

“Leggo sulle cronache degli ultimi giorni alcuni dettagli relativi alla tappa di Albenga del Jova Beach Party, – ha esordito Tomatis. – I grandi eventi come i concerti di big nazionali sono una cosa positiva se portano benefici concreti per il territorio, su questo fronte saremo sempre favorevoli, perché vogliamo il bene di Albenga e degli albenganesi: quello che non mi piace, invece, è leggere che ‘si potrà anche fare shopping tra le bancarelle dei mercatini oppure rinfrescarsi negli stand di food and beverage’”.

“Le iniziative vanno bene se vanno in favore delle attività, dei commercianti e degli esercenti albenganesi che pagano le tasse e lavorano tutto l’anno tra mille difficoltà. Questo vale per l’evento del 27 luglio, ma deve valere per ogni cosa si organizzi sul territorio: se qualcuno in amministrazione pensa di voler sfruttare ogni occasione per dare spazio a mercatini e bancarelle, magari di bassa qualità, si sbaglia di grosso. E sarò sempre pronto a dare battaglia su questo, a difesa delle attività albenganesi”, ha concluso.