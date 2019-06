Isola ecologica ad Albenga, Calleri ribatte: “Tomatis troppo nervoso, dimentica il passato e risponde con bufale”

Albenga. Continua il botta e risposta tra Gerolamo Calleri e Riccardo Tomatis a proposito dell’iesola ecologica nei pressi dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

Dopo il sopralluogo di Calleri ed il conseguente commento critico di Tomatis, ecco il candidato sindaco del centro-destra ribattere: “Riccardo Tomatis è un po’ agitato. Ho effettuato un sopralluogo e ho detto la mia opinione sull’isola ecologica nei pressi dell’ospedale, che ritengo vada ricollocata in una zona più idonea e funzionale. Ha reagito con nervosismo. Dice che io avrei ridotto la città in condizioni inaccettabili: prima fake news, perché io non ho mai governato la città (lui sì invece, e pure male). Quindi attacca l’amministrazione Guarnieri (ma lo sa che siamo nel 2019 e non nel 2013?), ma si dimentica di avere in squadra con lui Vannucci, Boscaglia e Distilo, ovvero vice sindaco e assessori di quella giunta”.

“Dopo fa finta di dimenticare che si era tenuta una regolare gara, con contratto partito il 25 marzo 2013, e che la cattiva gestione è stata tutta durante il suo mandato, nel quale né lui né i suoi compagni di viaggio non sono stati capaci di far rispettare i termini del contratto. Infine spaccia le solite bufale della sinistra sulla sanità, già ampiamente smentite, suo tormentone poiché rimasto completamente a corto di argomenti e privo di asfalti elettorali vicino ai quali farsi fotografare”.

“Ancora una volta, #RiccardoStaiSereno. Il 9 giugno tutti a votare per cambiare Albenga”.