Insieme ad una complice minorenne e incinta tenta furto in appartamento a Savona: arrestata

Savona. Nel primo pomeriggio di ieri, a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato per tentato furto in abitazione una giovane donna che, con l’aiuto di una complice minorenne ed in stato di gravidanza, stava cercando di introdursi in un appartamento del centro cittadino.

Dopo essere stata fermata, tra l’altro, la ragazza che poi è finita in manette ha detto ai poliziotti di essere minorenne tanto che sono stati necessari gli esami antropometrici per stabilirne la maggiore età. Una volta appurato che avesse più di 18 anni per lei sono quindi scattate le manette.

La complice invece è stata appunto denunciata in stato di libertà ed affidata ai servizi sociali.

Alle due giovani sono stati sequestrati gli arnesi “da scasso” in loro possesso, in particolare cacciaviti, una chiave inglese e due pezzi di plastica opportunamente sagomati per l’apertura delle porte.