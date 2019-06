Savona. Infortunio sul lavoro questo pomeriggio nel quartire di Legino a Savona.

Secondo quanto appreso si è verificato all’improvviso il ribaltamento del cestello di una mini-gru utilizzata per la potatura degli alberi: l’operaio al lavoro è così rimasto ferito a seguito del cedimento, riportando traumi a seguito dell’impatto al suolo. E’ successo poco prima delle 16 di oggi, in via Rocca.

Foto 2 di 2



Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Savona, del 118, dei vigili del fuoco e personale della polizia municipale savonese. Dopo le prime cure da parte dei sanitari all’operaio, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, tuttavia pare non sia considerato in gravi condizioni. Presso il nosocomio pietrese saranno svolti tutti gli accertamenti medici.

Per consentire l’attività di soccorso i vigili urbani hanno chiuso momentaneamente l’accesso della via savonese, ad ora bloccata per quanto accaduto. Inoltre, si dovranno stabilire le cause dell’incidente, se errore umano oppure un problema tecnico al messo utilizzato per la potatura degli alberi. Stando alle prime informazioni è stato accertato che l’operaio stava lavorando per una ditta privata in un giardino di privati, per un intervento su alcune palme. Il cedimento della struttura portante potrebbe aver determinato la caduta e il successivo ribaltamento del cestello.

Ora si dovrà procedere con i riscontri sull’episodio, che poteva avere conseguenze anche più gravi per l’operaio rimasto ferito. Al vaglio, in primis, il veicolo utilizzato dalla ditta per i lavori: sul luogo dell’incidente si stanno recando anche gli ispettori Asl 2 per le verifiche del caso.