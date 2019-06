Incidente stradale nella notte a Laigueglia: due feriti

Laigueglia. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Laigueglia, con una vettura che si è capottata in via Roma.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 3:30, per cause ancora in via di accertamento, con il guidatore che ha perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi lungo la carreggiata.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dell’automedica el 118 e dei militi della Croce Bianca di Andora e della Croce Rossa di Alassio: il conducente e il passeggero sono stati estratti dall’abitacolo dai pompieri e soccorsi dai sanitari.

Dopo le prime cure sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: stando a quanto riferito non hanno riportato gravi traumi o ferite significative e le loro condizioni non destano preoccupazione.