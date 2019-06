Incidente stradale a Laigueglia, ragazza trasportata al Santa Corona

Laigueglia. Incidente stradale questa mattina a Laigueglia in via Roma.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11:00, una ragazza è rimasta ferita a seguito di una caduta con lo scooter, avvenuta per cause ancora in via di accertamento. La giovane è finita a terra, lungo la via laiguegliese, dopo aver perso il controllo del mezzo: non sono stati coinvolti altri veicoli.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto del 118 e dei militi della Croce Bianca di Andora: dopo le prime cure da parte dei sanitari la ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito la giovane non ha riportato gravi traumi o ferite significative e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.