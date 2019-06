Incidente in A10, coinvolti mezzo pesante e tre auto: un ferito, 7 km di coda tra Savona e Spotorno

Spotorno. Incidente autostradale questa mattina sulla A10, poco dopo il casello di Spotorno, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, nel sinistro, avvenuto intorno alle 9:00, sono rimasti coinvolti un camion e tre auto: restano ancora da appuarare le cause della “carambola” tra i mezzi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e militi della Croce Bianca di Spotorno: ferito un ragazzo di 23 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nessun’altro ferito grave.

L’incidente sta provocando ripercussioni alla viabilità autostradale, con 7 km di coda nel tratto tra Savona e Feglino, in direzione ponente: grossi disagi per la circolazione sulla A10 nel tratto interessato e per gli automobilisti in transito.

Solo con la rimozione dei mezzi incidentati e il completamento della messa in sicurezza della carreggiata la situazione dovrebbe lentamente tornare alla normalità.