Incidente in A10, coinvolte un’auto ed una moto: viabilità in tilt

Albisola Superiore. Incidente oggi pomeriggio sull’autostrada A10 nel tratto tra Celle Ligure e Savona, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18:00, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, personale del 118 e militi della Croce Verde di Albisola con due ambulanze.

Due le persone rimaste ferite nel sinistro autostradale: sono state trasportate rispettivamente in codice giallo ed in codice verde all’ospedale San Paolo.

L’incidente ha avuto ripercussioni alla viabilità autostradale con code e disagi.