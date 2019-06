Incidente in A10, coinvolta una moto e mobilitati i soccorsi: due persone trasportate in ospedale

Albisola. Incidente autostradale nel primo pomeriggio di oggi, una manciata di minuti dopo le 13, in A10. Il sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, si è verificato al chilometro 42,5, tra Albisola e Savona, generando anche code e rallentamenti.

Ad avere la peggio, due persone a bordo di una moto che, forse per una disattenzione o a seguito dell’impatto con una vettura, sono cadute a terra rovinosamente riportando ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenute la croce verde di Albisola e la croce oro mare di Albissola: entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona, rispettivamente in codice giallo e verde.