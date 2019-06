Savona. Questa sera alle 20:45 si terrà presso il Palcomare in Piazza d’alaggio, nel porto di Savona, la replica dello spettacolo “Danzando per Savona nel cuore dell’Africa”, da parte del Centro Internazionale di formazione alla Danza diretto da Alessandra Schirripa, in sostegno di ASCA.

Grazie a un gruppo di volontari attivo da anni in Repubblica Centrafricana, il centro di formazione ha realizzato progetti in nome del rispetto della cultura, della tradizione e delle organizzazioni locali. I giovani allievi (dai più piccoli, ai più grandi), infatti, popoleranno la piazzetta presentando il lavoro di formazione acquisito durante le lezioni dell’anno 2018/19.

Foto 2 di 2



Alessandra Schirripa a proposito spiega: “Presso il nostro centro di formazione è importante lo studio, la disciplina quotidiana, porsi un obiettivo. Solo così l’allievo matura e migliora e lo spettacolo di fine anno scolastico è la piacevole conclusione di questo percorso”.

Danzeranno sul Palcomare i corsi di “Gioco danza”, “Propedeutica”, “Moderno Kids” e tra le coreografie si potranno vedere Mary Poppins e Peter Rabbit. Nel repertorio classico andranno in scena la “Bayadere”, “Don Quixote”, “Cupido”, a seguire: coreografie Modern su musica di Elton John e dei Queen, “Accord” già vincitrice di primi premi e presentata dalle giovani allieve del corso Moderno Contemporaneo Medio 1, coreografie Musical, assoli contemporanei e classici pluripremiati nei concorsi internazionali e il Gruppo Hip Hop recente vincitore a Springjam, Palermo. Inoltre, sarà presentata la nuova creazione “The Art Life”, danzata da tutto il corso avanzato di Danza Contemporanea.

L’entrata è libera, ma è gradita un’offerta a “Savona nel cuore dell’Africa”.