Imprese storiche, riaprono i termini per l’iscrizione al registro: nel savonese sono 27

Liguria. La Camera di commercio Riviere di Liguria informa che, con la pubblicazione di un apposito bando che rimarrà attivo fino al prossimo 31 luglio, Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro delle imprese storiche per le attività che, al 31 dicembre 2018, abbiano compiuto o superato i 100 anni di vita.

“La possibilità di ‘certificare’ la propria storicità – ha spiegato Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere – è un valore che molte imprese ricercano e per le Camere di Commercio è stata spesso l’occasione per dare risalto alle attività storiche del proprio territorio, assegnando riconoscimenti o segnalando quelle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità, nella convinzione di fondo che la dimensione etica che sottostà alla loro lunga storia costituisca un patrimonio per la società che deve essere difeso e riconosciuto”.

Per proseguire in questa attività di valorizzazione delle imprese storiche, Unioncamere ha deciso di riaprire le iscrizioni al Registro per quelle imprese che hanno compiuto 100 anni al 31 dicembre 2018, provvedendo nel contempo – in collaborazione con le Camere – all’aggiornamento delle posizioni già presenti nel Registro.

“E’ un’iniziativa che il nostro Ente sostiene volentieri – sottolinea Luciano Pasquale, presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria – perché offre a numerosi imprenditori la possibilità di veder riconosciuto e certificato ufficialmente il lavoro e l’impegno aziendale cui hanno dato prova per più di un secolo”.

Oltre all’iscrizione di nuove imprese – di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto nell’ambito del medesimo settore merceologico – Unioncamere provvederà anche all’aggiornamento delle 2.450 posizioni già presenti nel Registro, che conta ad oggi 17 imprese storiche nella provincia di Imperia e 17 in quella della Spezia e 27 nella provincia di Savona.

Tutta la documentazione di riferimento è a disposizione sul sito Internet della Camera di commercio www.rivlig.camcom.gov.it. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa preferibilmente via PEC (è tuttavia ammesso anche l’invio tramite email ordinaria) alla casella cciaa.rivlig@legalmail.it ovvero inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona (Via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona) entro e non oltre il 31 luglio 2019.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione si invita a rivolgersi ai seguenti riferimenti: Registro Imprese sede di Savona e-mail vania.fornari@rivlig.camcom.it – tel. 019/8314269, ovvero Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera e-mail urp@rivlig.camcom.it – tel. 019/8314236.