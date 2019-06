Il mercato a Savona, Albenga Street Festival e la musica ad Albisola: exploit di eventi nella domenica in provincia

Provincia. “Esiste solo una passione: la passione per la felicità”. Come dar torto al filosofo e scrittore francese Denis Diderot! Essere felici è sicuramente una delle priorità di quanti di noi vorranno trascorrere in pace e serenità questa caldissima domenica di fine giugno, scegliendo tra una o più manifestazioni che riempiono la folta agenda IVG Eventi.

A Savona potremo ripararci da questa eccezionale calura estiva sotto i numerosi stand dei venditori ambulanti del Mercato Riviera delle Palme, che costeggerà la Vecchia Darsena e in cui troveremo sicuramente tantissime buone occasioni di shopping. Stand più mangerecci insieme a tantissime attività culturali e di tempo libero per grandi e piccoli troveranno spazio invece a Piana Crixia, dove si sta svolgendo la Fiera del Commercio e dell’Artigianato.

Nonostante le alte temperature Albenga non avrà paura di “sudare”: gli amanti degli sport urbani a costo zero potranno infatti ritrovarsi “all’ombra” delle Torri e scatenare l’adrenalina grazie alla disciplina del Calisthenics, che chiuderà l’Albenga Street Festival.

Farà più fresco a Cairo Montenotte, comune che comprende il Parco dell’Adelasia, dov’è in programma un’escursione alla ricerca del lupo, una “caccia” lungo i sentieri seguendo le tracce di questo affascinante animale. Un’altro parco, quello dell’Accoglienza di Albisola Superiore, farà da cassa di risonanza alle bellissime “Canzoni per gli Uomini e per la Terra”, testi di musica popolare che parlano di noi e del nostro quotidiano.

Savona. Domenica 30 giugno dalle ore 8 alle ore 19:30 una grande giornata di shopping a cielo aperto con il Mercato Riviera delle Palme.

Nella suggestiva location della Vecchia Darsena i migliori ambulanti della Liguria aspettano residenti e turisti con una innumerevole selezione di banchi di ogni genere: abbigliamento, pelletteria e scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria e giocattoli e anche alimentari. Il mercato si svolgerà anche in caso di pioggia.

Piana Crixia. Fino al 7 luglio si svolgono i festeggiamenti della 37esima edizione della Fiera del Commercio e dell’Artigianato. Tutte le sere stand gastronomici a partire dalle 19, la domenica a pranzo alle ore 12:30, e poi eventi per grandi e piccini e tanta musica.

Domenica 30 giugno si inizia alle ore 9:30 con il 1° raduno “Trattoristi alla riscossa”, alle ore 10 Santa Messa. Alle ore 11 la sfilata e presso lo Stand della Birreria la presentazione dei libri “Terre di streghe” e “In viaggio con la strega”, patrocinati dai Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Piana Crixia. Gli autori racconteranno le vicende, tutte in positivo, della ricerca delle proprie origini di due fratelli che dalla Provenza arrivarono a Piana Crixia, paese da cui era partita l’amata nonna strega. In questo lungo viaggio gli autori si divertono a descrivere con dovizia le ricette dei principali piatti che i due fratelli hanno avuto modo di gustare dalla Francia fino a Piana Crixia e chi lo vorrà potrà riproporli nelle proprie case.

A mezzogiorno l’“Aperitivo della strega” e il “Pranzo dell’agricoltore”, alle ore 15 giochi di abilità. Alle 15:30 tanto divertimento per i più piccini con “Pompieropoli”, organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – sezione di Savona. Infine in serata alle ore 21:30 si balla con la Portofino Band.

Albenga. La sesta e la settima giornata dell’Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono praticare in città a costo zero, saranno dedicate al Calisthenics e si svolgeranno questo sabato 29 e domenica 30 giugno in piazza Europa.

Sabato dalle 14 alle 17, grazie alla collaborazione con Spartan League Street Workout, sarà possibile provare la disciplina e cimentarsi nel divertentissimo gioco Cali-beerpong, su cui troverete tutte le informazioni a riguardo sulla pagina Facebook Albenga Street Festival. Non ci sono limiti di età, purché si sia già in grado di lavorare in gruppo, né limiti di abilità.

Domenica dalle 9:45 alle 19, grazie alla collaborazione di moltissime realtà guidate da YEPP Albenga e Spartan League Street Workout, più di 50 atleti, provenienti da tutto il Nord Italia, si sfideranno nelle Street Warz, complesse gare di forza e resistenza. Per l’occasione sarà anche presente un dj set di musica elettronica guidato dal grande Matteo Bellando.

Albisola Superiore. Giunge alla terza edizione “Una Notte intorno al Mondo”, manifestazione a cura dell’Accademia Musicale Albisolese e dell’Associazione ArtINcanto in collaborazione con alcuni dei migliori musicisti liguri e personaggi di spicco della storia radiofonica del territorio. Il progetto nasce dalla necessità di unire diverse forme d’arte seguendo un’urgenza sociale e collettiva: da sempre la musica popolare ha parlato della realtà quotidiana attraverso una profonda analisi dell’animo umano.

Domenica 30 giugno alle ore 21 al Parco dell’Accoglienza la serata “Canzoni per gli Uomini e per la Terra” si svolgerà come un racconto tra momenti importanti della storia e altri di attualità, curiosità e brani pieni di energia o più introspettivi ma soprattutto grande musica. Partecipano Marco Cravero alle chitarre, Massimo Broccardo alle tastiere, Martino Corso al piano jazz, Francesco Bellia al basso, Giorgio Bellia alla batteria.

La direzione artistica è di Eliana Zunino, presentano Alfa e Mr Rock mentre la guest star sarà Ronnie Jones, cantante e compositore statunitense, attivo in Italia da molti anni e considerato uno dei cantanti più originali e versatili della scena musicale europea.

Cairo Montenotte. Negli ultimi mesi spesso abbiamo letto di avvistamenti di lupi. Paolo Rossi, fotografo di fama specializzato nel seguire le tracce del lupo, afferma che “il lupo cattivo non esiste, è invece un animale tenace con uno straordinario istinto di sopravvivenza e collaborazione nel clan, capace di adattarsi a tutto, anche all’uomo, ma indipendente, sempre, e selvaggio”.

Proprio per farci scoprire la natura di questo canide domenica 30 giugno dalle ore 14 a Cascina Miera ci sarà un’escursione alla ricerca del lupo. Si percorreranno infatti sentieri all’interno del Parco dell’Adelasia alla ricerca di elementi che ne indichino il passaggio, accompagnati proprio da Paolo Rossi. Chi meglio di lui potrà indicare e seguire le tracce del lupo nel parco?

L’escursione è adatta anche ai bambini. Per chi ha piacere di approfondire l’argomento ci sarà un proseguo in serata con cena e con la proiezione del docufilm “Ho visto 30 lupi e sono vivo”.

Quiliano. Torna da venerdì 28 a domenica 30 giugno “Albicocca di Valleggia…una passione”, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con la Società Cattolica “San Giuseppe” di Valleggia, la S.M.S. “Aurora” e il C.I.V. Vivi Valleggia. L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria, sarà ospitato sul campo sportivo della Società “San Giuseppe” in via san Pietro.

L’iniziativa promuove e valorizza l’Albicocca di Valleggia, prodotto tipico di qualità che ha ottenuto il prestigioso marchio di Presidio Slow Food. L’Albicocca di Valleggia era in via di estinzione e, considerate le sue peculiarità, le sue caratteristiche organolettiche e il suo profondo legame con il territorio si riteneva fosse un prodotto assolutamente da salvaguardare. Grazie alla collaborazione con le cooperative Le Riunite e Ortofrutticola Valleggia, che raggruppano la maggior parte dei produttori di albicocche e le associazioni di categoria, si è ottenuta una inversione di tendenza, passando dall’espianto ad una maggiore produzione.

Come sempre non mancheranno giochi, mostre e curiosità varie. In particolare domenica 30 giugno è prevista la Giornata della Consulta delle Associazioni e del Volontariato per sostenere il lavoro dei volontari, promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale. Saranno presenti le associazioni del territorio con stand espositivi per promuovere le loro attività: l’Anteas in collaborazione con la scuola primaria organizza un torneo di dama e scacchi, la Polisportiva Quiliano organizza esibizioni sportive per far conoscere le proprie attività, Quiliano Riding Club sarà presente con i pony per il battesimo della sella.

Alle 18 è previsto un momento di incontro durante il quale sarà consegnato un riconoscimento alle associazioni. Saranno inoltre presenti numerosi artigiani e hobbisti che presenteranno i loro lavori, gastronomia di qualità e spettacoli musicali.