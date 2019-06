Il Gruppo Orsero acquisisce tutte le quote di Fruttital Cagliari, distributore di prodotti ortofrutticoli in Sardegna

Albenga. Orsero spa, società ammessa alle negoziazioni su Aim Italia e holding dell’omonimo gruppo specializzato nell’importazione e nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, rende noto che quest’oggi la propria controllata Fruttital srl ha acquisito il 75 per cento del capitale della società Fruttital Cagliari, specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta nel territorio sardo e di cui il Gruppo Orsero detiene già il restante 25 per cento di capitale sociale.

Raffaella Orsero, Ceo del gruppo, ha commentato: “Con questa acquisizione, che segue altre due concluse negli ultimi mesi in Spagna e Francia, confermiamo la volontà del gruppo Orsero di crescere e consolidarsi sempre di più nelle attività distributive di frutta e verdura fresche. Futtital Cagliari sarà il nostro Hub di distribuzione in Sardegna, consentendoci di aumentare la nostra penetrazione del mercato locale e migliorare ulteriormente il posizionamento e l’offerta di prodotti nell’area.”

L’accordo sottoscritto da Fruttital srl con la famiglia Planu e la società Pida spa, che disciplina i termini e le condizioni per l’acquisizione avrà esecuzione con la sottoscrizione di un contratto di compravendita entro 20 giorni lavorativi da oggi. Il corrispettivo è stato pattuito in 5,1 milioni di euro, pari a un multiplo di circa 6 volte dell’Ebitda medio 2017-2018 della società acquisita, di cui 4,05 milioni di euro da corrispondere alla data di esecuzione e il rimanente importo di 1,05 milioni di euro entro un anno da tale data.

A fine 2018 Fruttital Cagliari aveva un debito netto a pari a circa 2 milioni di euro. La società è altresì proprietaria di un immobile commerciale, non strumentale, del valore contabile di 2,1 milioni di euro per il quale è in corso una trattativa di vendita che si dovrebbe finalizzare entro la data di esecuzione dell’accordo e in relazione al quale l’accordo prevede eventuali aggiustamenti del prezzo di acquisto di Fruttital Cagliari. L’operazione sarà finanziata tramite l’uso di risorse finanziarie proprie del Gruppo Orsero.