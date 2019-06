Il gruppo “Obiettivo Finale” ringrazia i finalesi: “Subito al lavoro per la città”

Finale Ligure. Dopo i primi giorni di gioia per le elezioni vinte, “Obiettivo Finale” tira le somme e pensa alle azioni future. I cinque esponenti del gruppo moderato creato dall’assessore Andrea Guzzi hanno raccolto quasi 1.000 preferenze entrando nel consiglio comunale in 3 (Olga Gattero, Massimo Rescigno Andrea Guzzi), oltre alla già annunciata carica da vice sindaco per lo stesso Guzzi.

“Se consideriamo che il gruppo è nato solo da pochi mesi è di certo un grande orgoglio per tutti noi – commentano – Di certo un successo derivante anche e soprattutto dalla concretezza del programma presentato alla cittadinanza. Progetti reali, in continuità con il lavoro dell ultimo quinquennio ma con la giusta dose di miglioria derivante dall ascolto del territorio degli ultimi mesi”.

“Subito a lavoro dunque – proseguono – partendo dall’organizzazione interna resa necessaria dal quadro normativo e dal normale turnover dei dipendenti comunali; attenzione ai bisogni della città derivanti dalla stagione ormai iniziata; portare avanti quanto ormai avviato; subito l’attenzione sui grandi progetti di difesa arenili, Via Dante, Via Brunenghi e seguire il Concorso di Progettazione su Varigotti; il rilancio del Porto; sicurezza e decoro cittadino”.

“Il gruppo lavorerà compatto e coeso con il resto della maggioranza, con la quale il confronto sarà costante per raggiungere insieme gli obiettivi definiti in sede di campagna elettorale” concludono.