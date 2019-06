“Il fondamentalismo islamico nella nostra società”, convegno in sala Gallesio a Finale

Finale Ligure. Si terrà domenica 7 luglio, alle ore 18, il convegno organizzato da “Lidu Onlus” di Savona, dal titolo “Allarme Europa. Il fondamentalismo islamico nella nostra società”.

Il relatore sarà Stefano Piazza, giornalista e autore di saggi sul tema, uno dei migliori esperti europei di terrorismo internazionale.

La prima parte del convegno sarà a trattazione in forma di relazione, mentre per la seconda parte sarebbe interessante, come ha anche proposto Stefano Piazza, un dibattito con domande di altri giornalisti.

“Il tema è quanto mai attuale e drammatico: il relatore è da anni oggetto di Fatwa e minacciato di morte dai Fratelli Mussulmani” afferma il comitato savonese dell’associazione.

Il convegno si terrà in Sala Gallesio a Finale Ligure e avrà il patrocinio del Comune finalese.