Il Comune di Toirano cerca sponsor per eventi ed iniziative

Toirano. Il Comune di Toirano cerca sponsor per finanziare le proprie iniziative in ambito ambientale, culturale, sociale e turistico.

Nel corso del 2019 l’amministrazione comunale del neo sindaco Giuseppe De Fezza intende realizzare diversi nuovi progetti. Come “Benvenuto piccolo fiore”, che consta di una valigetta da consegnare simbolicamente ad ogni nuovo nato a Toirano nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di quest’anno.

Ancora, sempre nel corso dell’anno il Comune intende organizzare almeno quattro serate musicali e culturali per animare l’estate che sta per cominiciare ed ha anche la necessità di acquistare alcune dotazioni (come sedie e altro) per poter garantire lo svolgimento di questi ed altri eventi.

Per questo motivo, il Comune ha decisi di pubblicare un bando per l’individuazione di soggetti privati interessati a sponsorizzare tali iniziative. Ciò può avvenire mediante contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi. In cambio, agli sponsor sarà messo a disposizione uno spazio pubblicitario nel materiale promozionale delle varie iniziative.

Le richieste di sponsorizzazione dovranno pervenire entro il 10 giugno e comunque prima della realizzazione delle iniziative. Copia dell’avviso e della relativa modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Toirano o ritirabili presso l’ufficio segreteria (piano terra del municipio) presso il quale possono essere richieste informazioni.