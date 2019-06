Il Circolo Uaar di Savona inaugura la nuova sede

Savona. Venerdì 7 giugno dalle 18 si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Circolo dell’UJnione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di Savona, in Vico Gallico 15r.

“Il nostro circolo – dice la coordinatrice Rosanna Lavagna – conta già un decennio di vita, ma fino ad ora, aveva condiviso la sede, gentilmente offerta dalle amministrazioni comunali, con altre associazioni, con conseguenti e ovvie limitazioni. Ora, invece, si realizza una opportunità che i nostri soci aspettavano da tempo, quella di avere un locale in uso esclusivo, di cui poter usufruire senza limiti di orario, ubicato nel centro storico, per promuovere varie attività culturali. A questo scopo, la sede è anche dotata di una biblioteca laico-razionalista, già ben fornita, ma che contiamo di ampliare ulteriormente con altri testi che verranno dati in prestito, non solo ai soci, ma a tutti coloro che ne faranno richiesta”.

“Uno degli scopi fondamentali che l’Uaar si propone è quello, di diffondere, attraverso la cultura, il pensiero critico e scientifico, al di là dei dogmi e degli stereotipi che solo la conoscenza può superare. Cercheremo, quindi, di perseguire questo obiettivo attraverso varie iniziative: Darwin day, conferenze, film, presentazione di libri, incontri filosofici e molto altro. Da noi potrete, inoltre, avere informazioni su: 8 per mille, testamento biologico, ora alternativa a scuola, sbattezzo, cerimonie laiche e tutto ciò che riguarda la laicità”.