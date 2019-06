Il Circolo Nautico Andora in Irlanda

Andora. In occasione del centenario del Ballyholme Yacht Club di Bangor, una delegazione del Circolo Nautico Andora si trova in Irlanda per i festeggiamenti.

Il presidente Pierangelo Morelli ed il vicepresidente Giovanni Bencivenga sono stati accolti con tutti gli onori del caso. Al sodalizio andorese è stato riservato un posto d’onore anche nel museo dedicato alla ricorrenza.

“Nella bellissima località irlandese si sono recati anche i ragazzi della squadra Laser per allenarsi e partecipare alla regata prevista dal programma, all’insegna del progetto plastic free in cui è impegnato con determinazione il nostro circolo” dice il presidente Morelli.