I porti liguri ospitano gli “Oscar” delle crociere con la prima edizione dei MedCruise Awards

Si è svolta ieri a Genova la prima edizione dei MedCruise Awards, uno dei principali eventi dell’industria croceristica organizzato in collaborazione con uno dei soci fondatori dell’associazione, il porto di Genova, oggi amministrato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Hanno partecipato i soci membri dell’associazione, professionisti del settore, responsabili delle principali linee di navigazione nonché rappresentanti della stampa internazionale. Ad essere premiate sono state le compagnie, le organizzazioni e i professionisti che sono impegnati attivamente nel settore crocieristico nell’ambito del Mar Mediterraneo e aree limitrofe promuovendo una crescita sostenibile.

Questa prima edizione ha riunito differenti categorie e differenti giurie composte dai massimi esperti del settore. Mentre alcuni premi sono stati assegnati in base all’opinione dei giurati, altri sono stati assegnati in base a dati oggettivi.

“La nostra associazione è nata nel 1996 – racconta Airam Diaz Pastor, presidente di MedCruise – dopo di che è cresciuta fino a contare oggi 71 sistemi portuali e 130 porti in totale. Abbiamo pensato allora che era il momento di creare i nostri ‘award’. Abbiamo scelto i porti di Genova e Savona dopo la tragedia del ponte Morandi: l’Italia, e Genova in particolare, rappresentano uno dei nostri principali scali nonché fonte di passeggeri. Genova fu tra i fondatori di MedCruise nel 1996, ci è sembrato giusto essere qui anche per dare un supporto a questo grandissimo porto e alla Liguria”.

Gli award sono stati dati a porti e compagnie che si sono distinti per il loro operato: “Ci sono diverse categorie – spiega Diaz – i soci hanno votato i migliori manager, mentre le compagnie hanno votato i porti migliori. Infine alcuni premi sono stati assegnati direttamente dal nostro board”.

Di seguito l’elenco dei premi che assegnati ieri pomeriggio presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi:

Cruise Line Executive Showing the Greatest Commitment during the 52nd MedCruise General Assembly held in La Valletta

Cruise Line Executive Showing the Greatest Commitment during the 54th MedCruise General Assembly held in Kusadasi

Best Port from the West Med Region of MedCruise

Best Port from the Adriatic Sea Region of MedCruise

Best Port from the East Med Region of MedCruise

Best Port from the Black Sea Region of MedCruise

Associate Member with the Most Efficient Shorex Agent and tour operator

Associate Member with the Most Efficient Port Agent

Associate Member with the Most Efficient Cruise Terminal

Associate Member with the Most Proactive Tourist Board/Municipality

Award for the Best Cruise Industry publication

Lifetime Recognition Award

Award for the Cruise Line with the Highest Number of Calls in all the MedCruise Regions

Award for the Cruise Line Group/Holding with Highest Number of Calls in all the MedCruise Regions

Award for the Luxury Cruise Line with the Highest Number of Calls in all the MedCruise Regions

Award for the Cruise Line with the Greatest Commitment to the East Med Region

Award for the Cruise Line with the Greatest Investment and Commitment to the Environment and Sustainability

Award for the Cruise Line with the Greatest Charity Program

Award for the Cruise Line with the Highest Attendance in MedCruise General Assemblies

