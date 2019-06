I Giovanissimi 2004 del Vado FC vincono la Coppa del Presidente

Vado Ligure. Dopo la conquista del titolo di campioni regionali nella stagione calcistica 2018/19, i Giovanissimi 2004 del Vado FC allenati da Massimiliano Prina mettono in bacheca, con una bella e convincente prestazione, un altro titolo regionale: la prestigiosa Coppa del Presidente, organizzata dalla Federazione ligure.

Nella finale di sabato 15 giugno, sul campo neutro di Genova Voltri, nulla hanno potuto i ragazzi dell’Athletic Club Liberi, una della più importanti realtà nel panorama del calcio dilettantistico ligure, contro il più agguerrito Vado che, con un perentorio 3-0, ha portato a casa il risultato.

“Onore agli avversari, tenaci e ben determinati, che non hanno mai mollato per tutta la partita” dichiara il mister vadese, che sottolinea però la buona prestazione dei suoi ragazzi, “non solo sotto il profilo tecnico ma anche per il cuore che hanno messo in campo, soprattutto nel secondo tempo in cui hanno dovuto contrastare i tentativi di rimonta degli avversari”.

Più nel dettaglio ecco gli episodi salienti della partita iniziata ai cento all’ora dal Vado che va in gol al 5° con una spettacolare azione collettiva finalizzata da Moro. Sull’onda dell’entusiasmo, i vadesi insistono nell’offensiva e trovano il raddoppio al 10° con un gran tiro di Leotta. La reazione dei genovesi è veemente ma inefficace grazie all’ordinata difesa del Vado guidata da capitan Moscino. Le azioni delle due squadre si alternano a grande ritmo nonostante il caldo. Da segnalare al 17° una clamorosa traversa colta da Varaldo a portiere battuto ed alcune sgroppate di alleggerimento, ma non solo, dello stesso Varaldo che semina il panico nelle retrovie genovesi. Per tutto il primo tempo il Vado, messo ordinatamente in campo con il suo consueto sistema di gioco, crea un efficace sbarramento a centrocampo grazie alle prestazioni di rilievo di Mangano, Accatino e Turco che sabato, come per tutta la stagione, hanno costituito un vero e proprio argine.

Nel secondo tempo il Vado gestisce il risultato con un po’ di fatica ma con un certo ordine, mentre l’Athletic Club non ci sta a perdere e con le residue forze opera una serie buoni attacchi alla porta vadese, ma inutilmente. Come spesso succede, nel migliore momento di pressione dei genovesi, il Vado, sfruttando uno sbandamento della difesa avversaria, segna il terzo gol con Totaro. Poi nulla di rilevante sino al termine della partita.

I ragazzi di mister Prina possono ora festeggiare i due titoli regionali conquistati con pieno merito nella stagione. Ma non è finita perché mercoledì i Giovanissimi 2004 del Vado saranno impegnati a fronteggiare l’Albenga nella finale della Coppa Grenno.