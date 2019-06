I Feel Good Finale rinnova il suo direttivo e lancia una stagione estiva di eventi e iniziative

Finale Ligure. Una ventata di aria nuova in casa I Feel Good Finale: nell’ultima riunione dei soci, infatti, è stato eletto il nuovo direttivo che ringraziando quello precedente per l’ottimo lavoro, si presenta oggi con un programma dedicato a Piazza Vittorio Emanuele II.

I nuovi eletti nelle persone di Mario Bongiorno come presidente, Alice Turri come vicepresidente, Roberto Ferrando come tesoriere, Simone Grote e Lorenzo Scalia come consiglieri, hanno lavorato in questi mesi a un programma di intrattenimento per la stagione estiva 2019 piacevole e molto variegato.

Quest’anno la stagione si è aperta con la collaborazione di I Feel Good Finale con Riviera Beach Volley nel torneo svoltosi a maggio con grande successo soprattutto grazie al campo di sabbia ricostruito in piazza.

Si prosegue il 21 di giugno con il gruppo “Bodyheat live show” e il loro fantastico sound,per arrivare al 12 Luglio a “Back to the 50’s” dove cercheremo di organizzare una grande festa anni 50, per passare all’evento benefico del 18 Luglio,”Note per la vita”, organizzato in collaborazione con Nadia Saccone a favore del reparto di Pediatria di Santa Corona.

Il 19 luglio avremo ancora una serata di reggeton e anche quest’anno non mancheranno il 26 luglio le selezioni del concorso di Miss Italia, gli storici appuntamenti del 15 e 16 agosto improntati sulla musica e il divertimento e i fuochi d’artificio offerti dal Comune di Finale Ligure, finendo il 29 agosto con l’appuntamento ormai fisso con il festival “la musica MiFa” con un grande artista internazionale.

Anche con il nuovo direttivo prosegue lo spirito di sponsorizzazione del territorio tipico del consorzio e la ricerca di collaborazione tra tutti i commercianti e il comune di Finale Ligure: quest’anno si aggiunge grazie all’impegno di Nadia anche la volontà di ottenere qualcosa di concreto raccogliendo durante l’evento benefico del 18 luglio e durante tutti gli eventi della stagione i fondi per donare all’ospedale di Santa Corona una nuova incubatrice da trasporto per il reparto di pediatria.