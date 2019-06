I dirigenti del Coni in visita a Garlenda: “Comune virtuoso con molte realtà sportive, qui Educamp 2020”

Garlenda. Il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo e il delegato del CONI Savona Roberto Pizzorno sono stati accolti venerdì pomeriggio dall’amministrazione comunale di Garlenda insieme ai rappresentanti delle associazioni locali.

“Abbiamo voluto far visita al Comune di Garlenda in quanto è un comune virtuoso – spiegano Micillo e Pizzorno – un Comune che ha molte discipline sportive e molte società attive sul territorio. L’intenzione del CONI è quella di proseguire il rapporto di collaborazione valorizzando le iniziative rivolte ai giovani che si avvicinano allo sport”.

“Visitati gli impianti e vista la realtà associativa sul territorio – aggiunge Pizzorno – il prossimo anno proporremo a Garlenda di organizzare Educamp 2020 coinvolgendo le associazioni dei Comuni limitrofi”. Il presidente Micillo apprezzando la bella realtà turistica e sportiva di Garlenda, ha sottolineato l’importanza di organizzare manifestazioni sportive che siano cassa di risonanza per tutti.

“Voglio ringraziare il delegato provinciale per averci portato il presidente regionale – è il commento di Alessandro Navone, vice sindaco con delega all’Associazionismo – è stato un grande piacere e un grande onore potergli illustrare la nostra realtà sportiva. terminata poi con una breve visita agli impianti. Siamo davvero felici del confronto con i vertici del CONI, sono emerse possibilità di collaborazione molto interessanti; è stato anche un momento di gratifica per le nostre associazioni per l’ottimo lavoro che svolgono durante tutto l’arco dell’anno”.

Grande apprezzamento è stato espresso dai referenti del CONI per i recenti investimenti di ammodernamento delle strutture sportive comunali.