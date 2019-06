I Concertisti a Loano, Festa della Felicità a Castelvecchio e Fiascolata a Dego: un’allegra domenica di eventi in provincia

Provincia. Che grande estate! C’è da essere contenti che questa bella stagione ci regali così tante occasioni di relax e divertimento in buona compagnia delle tantissime manifestazioni e iniziative a cui l’agenda IVG Eventi ci invita a partecipare questa domenica sia che siamo al caldo al mare sia che ci troviamo al fresco dell’entroterra.

Ascoltare della buona musica è sempre un toccasana per la mente e lo spirito, tanto più in estate! Il mese di giugno ci offre infatti l’opportunità di godere delle stupende note eseguite da “Giovani Concertisti”: due di essi, un sassofonista e un pianista, si esibiranno a Loano nell’ambito del festival musicale che promuove i migliori talenti artistici nazionali e internazionali.

L’estate in generale mette allegria e Castelvecchio di Rocca Barbena lo sa più che bene! Ecco perché anche quest’anno si ripete la gioiosa Festa della Felicità, un’entusiasmante giornata di giochi e attività creative per tutte le età e tutti i gusti. Sempre nella valle del torrente Neva, a Erli si mangia e si beve “a più non posso” con la Sagra della Polenta Bianca e del Coniglio, i più gustosi piatti della tradizione uniti a tanta buona musica dal vivo.

D’estate sono più frequenti del solito le sgradite “incursioni” in casa degli insetti, in particolare delle api. Ma sapete che invece sono utilissime? Se non lo sapete allora vi suggeriamo di fare un salto a Savona, dove si potrà imparare l’importanza e il rispetto per questo piccolo insetto da cui derivano tanti vantaggi all’uomo.

Loano. Proseguono gli appuntamenti dell’ottava edizione di “Giovani Concertisti”, il festival musicale organizzato dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune.

Domenica 9 giugno alle 21:15 nell’atrio di Palazzo Doria è in programma un concerto con protagonisti il sassofonista Preston Duncan e il pianista Federico Gerini. Il duo eseguirà pezzi di Pedro Iturralde, Jean-Baptiste Singelee, Claude Pascal, Michael Markowski e Astor Piazzolla.

Sotto la direzione artistica del maestro Davide Nari l’associazione ha selezionato alcuni tra i migliori giovani talenti della scena nazionale e internazionale. Su idea della stessa associazione e del Comune da quest’anno il festival è intitolato a Francesco Gallo, “indimenticato storico presidente di Santa Maria Immacolata, amante della musica, della sua Loano e promotore instancabile dei giovani musicisti”.

Domenica 9 giugno appuntamento a Castelvecchio di Rocca Barbena con la terza edizione della Festa della Felicità, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Come di consueto l’animatrice Piuma accompagnerà bambini, ragazzi e quest’anno anche solo i genitori in un’entusiasmante giornata di giochi e attività creative intitolate “Diventa l’eroe della tua vita!”.

Riconoscendo il prezioso valore aggiunto che porta Piuma con i suoi laboratori, quest’anno la Pro Loco ha organizzato orari e fasce di età precisi per coinvolgere meglio i partecipanti, il tutto in uno spazio esclusivamente dedicato. Proprio grazie alla suddivisione di età e alla nuova organizzazione degli spazi del borgo, mattina e pomeriggio saranno continuamente ricche di proposte senza escludere nessuno.

In rinforzo al ricco programma ci sarà il laboratorio di “Luce e colori” per creare scientificamente l’arcobaleno, “Crea il dido naturale”, “Storie in movimento”, “La felicità nell’arte con Matisse” e molto altro. Altre novità arricchiranno questa terza edizione: Eyes Contact per tutti nel pomeriggio alle ore 15; Il mercatino del “Baby Baratto” (si potranno portare un massimo di 5 oggetti / giochi per bambini, ben tenuti e si potrà scambiarli direttamente al tavolo dedicato); tramite un test sarà possibile scoprire i talenti di ogni membro della famiglia in 10 minuti; il truccabimbi.

Anche quest’anno la street band Forzano di Savona creerà la colonna sonora del pomeriggio regalando ai presenti il suo talento, prima dell’esplosione di allegria del Festival dei Colori in piazza Cavour alle ore 18, per chiudere in bellezza e divertimento la giornata. Alla Festa dei Colori verrà consegnato un buono di prova per pista kart di Albenga e i più colorati verranno premiati con biglietti omaggio per il Parco Acquatico Le Caravelle e il cinema MultiPlex di Albenga.

Dego. Domenica 9 giugno dalle ore 8:30 (ritrovo in piazza Panevino) 1500 escursionisti partecipano all’ottava edizione della “Fiascolata”, la camminata enogastronomica che sostiene l’AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che da 36 anni si muove attivamente a favore delle persone affette da SLA e delle loro famiglie sostenendo la ricerca su questa malattia, la formazione, l’informazione e l’assistenza. La sezione di Savona e Imperia è punto di riferimento per circa 30 malati di SLA e le loro famiglie.

La “Fiascolata” si rinnova quest’anno in versione ecologica e prevede tre tipi di percorsi in base alla difficoltà: quello azzurro di 4 km accessibile anche alle persone con ridotte capacità motorie, quello verde di 15 km e quello arancione di 20 km per i più esperti. Lungo ogni percorso verranno allestite delle aree ristoro e “tappe golose” con le specialità enogastronomiche del luogo.

Per sostenere l’ambiente ad ogni partecipante verranno dati bicchieri e posate personali riutilizzabili ad ogni tappa, che potranno essere tenuti come ricordo della manifestazione. Sono previste inoltre escursioni dedicate alle persone disabili a bordo di mezzi appositamente attrezzati.

Erli. Sabato 8 dalle ore 19 e domenica 9 giugno da mezzogiorno e dalle 19 la Pro Loco Val di Neva e il Comune invitano tutti alla Sagra della Polenta Bianca e del Coniglio.

Presso l’area coperta nel campo sportivo di Erli si potranno gustare polenta bianca al sugo di porri, polenta gialla al sugo di funghi, coniglio alla ligure, salsiccia, capocollo alla piastra, tomino alla griglia con pancetta, patate fritte (non surgelate) e dolce.

Sabato sera musica dal vivo dei Charlestones, domenica con l’Orchestra Rossella.

Savona. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ape promossa dall’Associazione Ligure Produttori Apistici Miele domenica 9 giugno dalle 10 alle 19 in piazza Sisto IV si terrà l’iniziativa “Lo senti il ronzio dell’ape?”.

Si imparerà l’importanza e il rispetto per questo piccolo insetto da cui derivano tanti vantaggi all’uomo. Si potrà vedere l’arnia didattica per scoprire la vita dell’alveare, la società delle api, il nido, il melario e fare tante curiose domande agli apicoltori. Si potrà sapere chi sono le api (Ape regina, Ape fuco, Api pulitrici, esploratrici, nutrici, guardiane, bottinatrici, opercolatrici, etc.) e dove vivono (sciame, arnia, etc.).

Si potrà scoprire cosa sono il miele e gli altri prodotti delle api (polline, cera, melata, nettare, propoli…), come vengono realizzati e quali sono le loro proprietà, come fa l’ape a produrre il miele (sacca melaria, celletta, nettare, opercolo…), quali sono i principali strumenti utilizzati per la produzione del miele (smielatore, telaino, melario, affumicatore, spazzola…).