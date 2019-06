Loano. Nella mattinata di ieri, sabato 1 giugno, si è svolta a Loano la prima edizione della HB Run – Tutto è cuore e testa, manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Il Corpo di Pietra Ligure con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano che ha previsto un trail di 9 chilometri (con 400 metri di dislivello positivo) ed una camminata non competitiva di 5 chilometri.

L’evento ha preso il via alle ore 8,30 in piazza Italia con l’iscrizione, il ritiro dei pettorali e la consegna dei pacchi gara per i partecipanti. Alle 10 da viale Azzurri d’Italia è scattata la HB Run da 9 chilometri; alle 10,15 la camminata non competitiva da 5 chilometri.

A partire dalle 11 si sono tenute sessioni di fitness gratuite a cura della palestra Il Corpo di Pietra Ligure. Alle 13,30 chiusura con la premiazione dei primi tre uomini e delle prime tre donne. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione Amici della Cardiologia.

La corsa è stata portata a termine da 45 atleti. La gara è stata vinta da Mattia Barlocco con il tempo di 44’47”. Secondo Mattia Grosso in 48’25”, terzo Stefano Zanotti in 48’47”.

A seguire, 4° Simone Siri in 49’04”, 5° Emanuele Zambarino in 53’19”, 6° Andrea Verderame in 53’48”, 7° Nicholas Olmi in 54’41”, 8° Claudio Siccardi in 55’28”, 9° Stefano Molinari in 56’18”, 10° Paolo Rossi in 56’32”, 11° Giuliano Garello in 57’26”, 12° Adriano Bertano in 57’29”, 13° Giovanni Roggeri in 58’25”, 14° Marcello Forlaro in 58’51”.

Quindicesima si è classificata Denise Dutto, vincitrice della gara femminile con il tempo di 59’32”. Al 16° posto Mauro Geddo in 1h01’13”, 17° Sandro Putetto in 1h01’21”, 18° Stefano Ariu in 1h02’22”.

Seconda tra le donne Ramona Siri, 19ª assoluta in 1h02’40”. Al 20° posto Fabio Sciandra in 1h03’45”, 21° Renato Fortunato Solano in 1h04’40”, 22° Paolo Garona in 1h05’50”, 23° Paolo Pagliotto in 1h10’37”, 24° Pietro Barlocco in 1h11’32”, 25° Alberto Magenta in 1h11’34”, 26° Carlo Cangiano in 1h11’44”, 27° Roberto Candotti in 1h12’18”, 28° Giovanni Gualerzi in 1h13’23”.

Ventinovesima assoluta e terza tra le donne Eleonora Mauri in 1h14’29”. A seguire, Giuseppe Sanguinetti, Simone Bianco, Paola Terrando, Oscar Pola, Fernanda Ferrabone, Antonoio Magliorca, Fabio Borin, Gianriccardo Bologna, Rita Mollea, Raffaele Lingua, Emanuela Guidotti, Alessandro Vago, Davide Carosa, Bruno Cappato, Guido Dell’Erba, Agron Dertas.