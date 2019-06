Guasto all’acquedotto, alcune zone di Savona “a secco” per tutto il pomeriggio

Savona/Quiliano. A causa di un guasto sulla dorsale dell’acquedotto da Savona a Quiliano, Ireti informa oggi in alcune vie di Savona sarà interrotto l’approvvigionamento idrico.

In particolare, la sospensione del servizio interesserà via Ferriere, via Bonini, corso Svizzera, via Negri, via Madonna del Monte, via Grondona.

L’interruzione sarà attuata dalle 14 alle 19.